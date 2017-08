Elizabeth Laplante

La journaliste Elizabeth Laplante est la présentatrice de la série Tu ne m'as pas tuée et le fil conducteur de l’émission.

Sans verser dans l’apitoiement, elle s’ouvre sur les nombreux drames qui ont marqué sa vie.

À commencer par le suicide de son jeune frère Grégory, le 31 janvier 2008.

Un an jour pour jour plus tard, sa mère Diane Grégoire disparaît. Son père Paul Laplante est le dernier à l’avoir vue en vie. Selon ce qu’il a raconté aux policiers, sa femme serait restée dans leur voiture garée dans le stationnement des Promenades Saint-Bruno, pour finir un sudoku, avant d'aller faire ses courses au centre commercial. Son mari était pour sa part allé déjeuner au restaurant. À son retour dans la voiture, sa femme n'était plus là.

Quelques mois plus tard, les enquêteurs de la police de Longueuil, assistés de l'escouade canine de la Sûreté du Québec, avaient mené des fouilles dans le bungalow du couple, à Saint-Hyacinthe. La police n'avait pas trouvé de preuves tangibles.

Deux ans et demi après la mystérieuse disparition de sa mère, la police de Longueuil affirmait détenir de nouveaux éléments confortant la thèse de l'homicide. Des recherches sont alors lancées autour d'une porcherie à Saint-Valérien-de-Milton, en Montérégie.

Quatre ans après sa disparition, les ossements de Mme Grégoire sont retrouvés dans un boisé, près d'une autoroute, et Paul Laplante, le père d'Elizabeth, est accusé du meurtre prémédité. Durant ces quatre années, Elizabeth - tout comme les enquêteurs chargés de l'affaire - n'obtiendra aucun aveu de Laplante. Le 9 janvier 2012, il se pend dans la cellule de la prison où il était détenu dans l'attente de son procès.

À la suite de ces évènements tragiques qui ont décimé sa famille, Elizabeth a ressenti le besoin de rencontrer des personnes qui ont subi des épreuves semblables aux siennes afin de leur parler et, surtout, de les écouter. «J’ai besoin de les entendre parler de ce qui les tient en vie, de ce qui leur donne espoir en l’avenir, même après avoir vu ce qu’il y a de plus laid dans l’être humain. Leur façon d’aborder leur vie est inspirante et c’est ce que je souhaite raconter à travers cette série.»